Fransa’nın Nice kentinde bulunan Notre-Dame kilisesinin yakınlarında bıçaklı saldırı gerçekleşti. Saldırganın yakalandığı öğrenilirken, 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırganın kimliğine ilişkin açıklama yapılmadı. Belediye Başkanı Christian Estrosi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada saldırganın gözaltına alındığını doğruladı. Fransa İçişleri Bakanı Gérald Darmanin, kriz masası oluşturulduğunu söyledi.
Fransa’da bıçaklı saldırı: 2 ölü
29.10.2020 - 12:16 | Son Güncelleme: 29.10.2020 - 12:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa’nın Nice kentinde bir kilise yakınında düzenlenen bıçaklı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : fransa,nice,bıçaklı saldırı,
742561 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/742561.aspx
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