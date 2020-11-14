Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakımevinde ziyaretler için özel ortam oluşturulması ve cam bölme yerleştirilmesi sebebiyle anne-oğul aylar sonra ilk kez bir araya geldi. İkili, cam paravan arkasında da olsa sohbet edebilmenin keyfini çıkardı, hasret giderdi. Ziyaret sırasında duygusal anlar yaşandı. Alzheimer hastası Freda, “Kaybettiğim hazineyi bulmuş gibi oldum. Sürekli oğlumu düşünüyordum” derken Stephen de, “Arada cam vardı ama yine de annemin sıcaklığını hissettim. Kucaklaşmak gibi olmadı tabii ama kuru bir telefon görüşmesinden de iyiydi" diye konuştu