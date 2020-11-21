Verbitsky’nin küfürle karşılık vermesi üzerine aralarında tartışma çıktı. Güvenlik kamerasındaki görüntülerde Verbitsky’nin yanındaki kadın da ortamı yumuşatmaya çalışıyordu. Khabursky, durağa geldiğinde adamın suratına vurarak kaçtı. Verbitsky de hızla arkasından koşarak otobüsten indi ve arkasından adamı bıçakladı. Khabursky, saldırı sonrası yere yığılırken, başka bir görüntüde Verbitsky adamı hayata döndürmeye çalışıyor. Sağlık görevlileri geldiğinde Khabursky’nin olay yerinde öldüğü tespit edildi. Tutuklanan Verbitsky hakkında cinayet suçlamasıyla dava açıldı.
Maske takmadı diye kendisini uyaran otobüs yolcusunu bıçaklayarak öldürdü
21.11.2020 - 14:20 | Son Güncelleme: 21.11.2020 - 14:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rusya’nın St Petersburg şehrinde otobüs yolcusu Andrey Khabursky (53), oturduğu koltuktan kalkarak maske takmayan Alexey Verbitsky (40) isimli yolcuyu uyardı.
Etiketler : rusya,
748001 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/748001.aspx
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