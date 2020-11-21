Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Verbitsky’nin küfürle karşılık vermesi üzerine aralarında tartışma çıktı. Güvenlik kamerasındaki görüntülerde Verbitsky’nin yanındaki kadın da ortamı yumuşatmaya çalışıyordu. Khabursky, durağa geldiğinde adamın suratına vurarak kaçtı. Verbitsky de hızla arkasından koşarak otobüsten indi ve arkasından adamı bıçakladı. Khabursky, saldırı sonrası yere yığılırken, başka bir görüntüde Verbitsky adamı hayata döndürmeye çalışıyor. Sağlık görevlileri geldiğinde Khabursky’nin olay yerinde öldüğü tespit edildi. Tutuklanan Verbitsky hakkında cinayet suçlamasıyla dava açıldı.