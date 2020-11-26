Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

X ışınları, yaklaşık 100 senedir mumyaların araştırılmasında kullanılıyordu, şimdi buna bilgisayarlı tomografiyle taramalar da eklendi. Bu şekilde çok daha yüksek çözünürlükte görüntüler elde ediliyor. Araştırmaya liderlik eden Stuart Stock, “Bilgisayarlı tomografiyle mumyanın üç boyutlu yol haritasını çıkardık” dedi. Uzmanlar daha sonra saç telinden daha ince X ışınlarıyla cesedin kimliğini öğrenmeye çalıştı. Yapılan detaylı araştırmalarda, cesedin sanıldığı gibi yetişkin bir kadına değil daha daimi dişleri çıkmamış 5 yaşlarındaki bir çocuğa ait olduğu tespit edildi.