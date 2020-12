Türkiye Gazetesi

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Doğu Akdeniz’de ayrıştırma tedbirlerine yönelik teknik detayların belirlenmesi için Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında 30 Kasım’da NATO Karargahı’nda yapılması planlanan teknik görüşmenin Yunanistan heyetinin katılmaması nedeniyle gerçekleştirilemediği ortaya çıktı.



Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usulleri"nin ele alındığı teknik toplantıların yapılması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görüşmesi sonrasında kararlaştırılmış ve hayata geçirilmişti. Türk ve Yunan teknik heyetlerinin Doğu Akdeniz’de ayrıştırma tedbirlerine yönelik askeri önlemlerin belirlenmesi için ilk toplantısı NATO Askeri Komite Başkan Yardımcısı (DCMC) başkanlığında 3 Eylül’de yapılmıştı. Söz konusu tarihten bugüne kadar ise her iki ülke askeri temsilcilerinin katılımı ile NATO Karargâhı'nda altı toplantı gerçekleştirilmişti.



NATO Karargahı’ndaki toplantılar sonucunda genel çerçeveyi belirleyen “Teknik Düzenlemeler Metni”, 1 Ekim’de her iki ülkenin onayı ile kabul edilmişti. Güvenlik kaynakları, mutabakat sonrası teknik detayların belirlenmesi amacıyla birincisi 9 Ekim’de yapılan söz konusu toplantının devamına yönelik yapılan planlamaların Yunanistan’ın tutumu nedeniyle sonuca ulaşamadığını ve ilk olarak 16 Ekim olarak belirlenen ikinci toplantı sonrasında 23 Ekim ve 30 Ekim 2020’de toplantının tekrar planlanmasına rağmen Yunanistan tarafının olumlu cevap vermemesi nedeniyle gerçekleştirilemediği bilgisini paylaştı. Son olarak 30 Kasım tarihinde planlanan toplantının Yunanistan heyetinin katılmaması nedeniyle iptal edildiği öğrenildi.

"Türk tarafı Doğu Akdeniz’de ayrıştırma tedbirlerine yönelik askeri önlemlerin belirlenmesi toplantılarına her zaman iştirak etmiştir"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan üst düzey bir yetkili, “Türk tarafı, NATO Genel Sekreterinin girişimleriyle başlatılan Doğu Akdeniz’de ayrıştırma tedbirlerine yönelik askeri önlemlerin belirlenmesi toplantılarına her zaman iştirak etmiş, her zaman da iştirak edecektir” dedi.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, TSK komuta kademesi ve birlik komutanları ile hafta başı yaptığı video konferans toplantısında Doğu Akdeniz’deki gelişmelere değinerek, "Gerginliği artıran, olayları tırmandıran biz değiliz. Biz gerçekten diyalog, iyi komşuluk ilişkileri içinde sorunlarımızı konuşarak, görüşerek çözme yönünde yapılması gereken ne varsa elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Maalesef komşumuz bu konuda inatla konuşmalardan, görüşmelerden imtina ediyor, başka kapılarda çözüm arıyor. Bu şekilde bir çözüm bulunamayacağını, bu şekilde bir çözüm bulamayacaklarını kendilerine tekrar tekrar söylemiş olmamıza rağmen hala o konuda ısrar ediyorlar. Yanlış yapıyorlar" açıklamasında bulunmuştu.