Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal, ülkedeki korona virüs salgını ile mücadeleye ilişkin bir açıklama yaptı. Şmigal, Aralık ayı için herhangi bir karantinanın söz konusu olmadığını belirterek, “Bölgesel yönetimlerle görüşmelerimiz sürüyor. Bölgelerde uygulanan yasakların ve kısıtlamaların ihtiyaç olduğunu biliyor ve anlıyoruz. Ancak söylediğim gibi Aralık ayı boyunca bir karantina uygulaması düşünmüyoruz. Eğer Ocak ayında durum çok kötüye giderse sıkı bir karantina uygulaması konusunu gündeme tekrar getiririz” ifadelerinde bulundu.

“Karantina en az 3 hafta olmak zorunda”

Başbakan Şmigal’in açıklamasına yönelik benzer bir açıklama da Sağlık Bakanı Maksim Stepanov tarafından yapıldı. Stepanov tarafından yapılan açıklamada, “Günlük vaka artışları ve hastaneye kaldırılan vatandaşlarımızın sayısı hala çok yüksek. Bu dalgayı kırmamız gerektiğinin farkındayız. Hükümete karantinayı teklif ediyoruz ve edeceğiz. Ocak ayı başından itibaren çok sıkı bir karantina gündemimizde. İyi bir sonuç alabilmemiz için karantina süresi en az 3 hafta olmak zorunda” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son 24 saatlik korona virüs verilerine göre, 15 bin 131 kişinin testi pozitif çıktı. Bin 776 vatandaş hastaneye kaldırılırken 13 bin 383 kişi ise eski sağlığına geri kavuşarak Covid-19'u yendi. 235 kişi ise hayatını kaybetti.