Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 12 bin 923 artışla 2 milyon 281 bin 475'e yükseldi. Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 216 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 54 bin 981'e çıktı. Hastanelerde 3 bin 230'u yoğun bakımda olmak üzere, 26 bin 70 kişinin tedavisi sürüyor, iyileşenlerin sayısı ise 1006 artışla 169 bin 358'e ulaştı. Hastanelerde bulunanların sayısı düşmeye devam ediyor.
Fransa'da tedbirler işe yaradı, Covid-19 nedeniyle ölümler azaldı
06.12.2020 - 01:22 | Son Güncelleme: 06.12.2020 - 01:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 216 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler : fransa,fransa covid 19,
751276 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/751276.aspx
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