Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere'de Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısı 8 Aralık'ta yapılmaya başlanacak. Aşı olan herkese bir kart verilecek. Yetkililer insanların bu kartı sürekli yanlarında taşımalarını istedi. Bu durum aşı kartlarının bir nevi “Covid pasaportu” olarak kullanılacağından ve insanların özgürlüklerini ve hareket kabiliyetini kısıtlayacağından endişe ediliyor. Eleştiriler üzerine bir açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı yetkilisi James Cleverly, aşı kartlarının restoranlara, stadyumlara girişte “bilet” gibi kullanılmamasını ümit ettiklerini söyledi. Bazı milletvekilleri, aşı kartlarının bağışıklık pasaportu gibi kullanılmaması için kanuni düzenleme yapılmasını istedi. Vekiller, aşı kartlarının tıbbi kayıt olduğunu, iş yerlerinin bunları görmek istemeye hakkının olmaması gerektiğini ifade ettiler. Bir diğer eleştiri de üzerinde fotoğraf ve imza olmadığı için kartların kolayca sahtesinin yapılabilecek olması.