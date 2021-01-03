ABD’nin Michigan eyaletine bağlı Detroit kentinde küçük bir uçak evin üzerine düştü. Uçakta bulunan biri pilot, 2’si yolcu 3 kişi hayatını kaybetti. Uçağın üzerine düştüğü evde bulunan 5 kişi güvenli bir şekilde tahliye edildi. Kaza nedeniyle evin bir kısmı alev aldı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
ABD'de uçak evin üzerine düştü: 3 ölü
03.01.2021 - 13:40 | Son Güncelleme: 03.01.2021 - 13:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD’de küçük bir uçağın bir evin üzerine düşmesi sonucu, uçakta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.
ABD’nin Michigan eyaletine bağlı Detroit kentinde küçük bir uçak evin üzerine düştü. Uçakta bulunan biri pilot, 2’si yolcu 3 kişi hayatını kaybetti. Uçağın üzerine düştüğü evde bulunan 5 kişi güvenli bir şekilde tahliye edildi. Kaza nedeniyle evin bir kısmı alev aldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : ABD,uçak,kaza,
757296 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/757296.aspx
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