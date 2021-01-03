Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin Michigan eyaletine bağlı Detroit kentinde küçük bir uçak evin üzerine düştü. Uçakta bulunan biri pilot, 2’si yolcu 3 kişi hayatını kaybetti. Uçağın üzerine düştüğü evde bulunan 5 kişi güvenli bir şekilde tahliye edildi. Kaza nedeniyle evin bir kısmı alev aldı.



Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.