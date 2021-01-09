Bilgisayara izinsiz giriş, banka dolandırıcılığı ve yasa dışı çevrim içi kumar suçları ile itham edilen Tyurin, 2019’da suçlarını kabul etmişti. Tyurin hapis cezasının yanı sıra 3 sene denetimli serbestliğe tabi tutulacak ve para cezası olarak da 19.214.956 dolar ödeyecek. Rus bilgisayar korsanı, 2018’de Gürcistan’dan ABD’ye iade edilmişti. Tyurin, cezasını tamamladıktan sonra sınır dışı edilecek.
100 milyon kişinin kişisel bilgilerini çalmıştı: Rus hacker ABD’de 12 sene hapse mahkum edildi
09.01.2021 - 13:55 | Son Güncelleme: 09.01.2021 - 13:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD’de çok sayıda şirketten 100 milyona yakın müşterinin kişisel bilgilerini çalan 37 yaşındaki Rus hacker Andrei Tyurin, Manhattan’daki federal mahkemede 12 sene hapse mahkum edildi.
Etiketler : rusya,abd,hacker,
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