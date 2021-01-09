Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilgisayara izinsiz giriş, banka dolandırıcılığı ve yasa dışı çevrim içi kumar suçları ile itham edilen Tyurin, 2019’da suçlarını kabul etmişti. Tyurin hapis cezasının yanı sıra 3 sene denetimli serbestliğe tabi tutulacak ve para cezası olarak da 19.214.956 dolar ödeyecek. Rus bilgisayar korsanı, 2018’de Gürcistan’dan ABD’ye iade edilmişti. Tyurin, cezasını tamamladıktan sonra sınır dışı edilecek.