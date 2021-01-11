Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunan basınının aktardığına göre, asker sayısı 100 binden 133 bine çıkarılacak. Atina ayrıca Fransa'dan 18 adet Rafale tipi savaş uçağı almayı planlıyor. Satın alma işleminin bu hafta parlamentonun onayına sunulması bekleniyor.



Savunma bütçesini artırma yoluna giden Yunanistan, bu sene 2,5 milyar euro askeri harcama yapmayı planlıyor. Bu meblağ, 2020'deki harcamanın beş misline tekabül ediyor.