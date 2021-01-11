Yunan basınının aktardığına göre, asker sayısı 100 binden 133 bine çıkarılacak. Atina ayrıca Fransa'dan 18 adet Rafale tipi savaş uçağı almayı planlıyor. Satın alma işleminin bu hafta parlamentonun onayına sunulması bekleniyor.
Savunma bütçesini artırma yoluna giden Yunanistan, bu sene 2,5 milyar euro askeri harcama yapmayı planlıyor. Bu meblağ, 2020'deki harcamanın beş misline tekabül ediyor.
Yunanistan zorunlu askerlik süresini uzatıyor
11.01.2021 - 17:33 | Son Güncelleme: 11.01.2021 - 17:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Doğu Akdeniz ve Ege'de Türkiye ile gerginlik yaşayan Yunanistan zorunlu askerlik süresini uzatıyor. Mayıs ayından itibaren askerlik süresi 9 yerine 12 ay olacak, asker sayısı da artırılacak.
Yunan basınının aktardığına göre, asker sayısı 100 binden 133 bine çıkarılacak. Atina ayrıca Fransa'dan 18 adet Rafale tipi savaş uçağı almayı planlıyor. Satın alma işleminin bu hafta parlamentonun onayına sunulması bekleniyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ
Etiketler : Yunanistan,zorunlu askerlik,
759197 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/759197.aspx
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