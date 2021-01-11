Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fas Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 24 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 456 kişinin enfekte olduğu, 1110 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, ölü sayısının 7 bin 767'ye, vakaların 452 bin 988'e, iyileşenlerin sayısının da 426 bin 6'ya çıktığı kaydedildi.

- Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 19 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 1461 kişinin enfekte olduğu, 1645 kişinin iyileştiği ifade edildi.

Açıklamada, can kayıplarının 4 bin 43'e, vakaların 308 bin 670'e, iyileşenlerin de 290 bin 430'a yükseldiği bildirildi.

- Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2 kişinin virüs nedeniyle öldüğü, 527 kişide Kovid-19 tespit edildiği, 366 kişinin iyileştiği aktarıldı.

Açıklamada, ölü sayısının 945'e, vakaların 154 bin 841'e, iyileşenlerin 149 bin 373'e çıktığı bilgisi paylaşıldı.

- Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 1 kişinin hayatını kaybettiği, 241 kişinin enfekte olduğu, 249 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, can kayıplarının 356'ya, vakaların 95 bin 558'e, sağlığına kavuşanların sayısının da 92 bin 362'ye ulaştığı ifade edildi.