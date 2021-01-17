Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, konuyla ilgili açıklamasında, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın milletvekili ve başkanlık seçimlerinin tarihini belirleyen kararnameyi yayımlamasından memnuniyet duyduklarını bildirdi.

Katılımcı, temsiliyetin ve hesap verilebilirliğin sağlandığı demokratik kurumların Filistin'in kendini yönetmesi ve devlet olması açısından hayati önem taşıdığını vurgulayan Stano, AB olarak daha önce Filistin'e özgür, adil ve kapsayıcı seçimler düzenlenmesi amacıyla destek verdiklerini belirtti.

Stano, "AB, seçim sürecini desteklemek için ilgili aktörlerle çalışmaya hazırdır. AB ayrıca İsrail makamlarına Filistin topraklarında seçim düzenlenmesinin kolaylaştırılması konusunda çağrıda bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Filistin'de 14 yıl aradan sonra ilk kez seçim kararı alınmış, Devlet Başkanı Abbas, 22 Mayıs 2021'de milletvekili ve 31 Temmuz 2021'de devlet başkanlığı seçimlerinin yapılmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.