ABD’de en çok okunan ateşli silahlar dergilerinden On Target tarafından düzenlenen 2020 Editors’ Choice Award - Editörlerin Seçimi Ödülü’nde, tabanca alanında uzman Amerikalı editörler oyunu SAR 9X’den yana kullandı. Türkiye’nin en seçkin birlikleri tarafından tercih edilen SAR 9X, düşük atış aksı sayesinde şahlanma kontrolü kolaylığı ile takip eden atışlarda daha iyi grupman sağlanmasına imkân veriyor.
SAR 9X, ABD’de 2020'nin en iyi tabancası seçildi
17.01.2021 - 06:55 | Son Güncelleme: 17.01.2021 - 06:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sarsılmaz tarafından tamamı yerli tasarım ve imkânlarla geliştirilen SAR 9X, dünyanın en büyük silah pazarı ABD’de “2020 Yılının En İyi Tabancası” seçildi.
Etiketler : SAR 9X,Sarsılmaz,
760535 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/760535.aspx
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