Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’de en çok okunan ateşli silahlar dergilerinden On Target tarafından düzenlenen 2020 Editors’ Choice Award - Editörlerin Seçimi Ödülü’nde, tabanca alanında uzman Amerikalı editörler oyunu SAR 9X’den yana kullandı. Türkiye’nin en seçkin birlikleri tarafından tercih edilen SAR 9X, düşük atış aksı sayesinde şahlanma kontrolü kolaylığı ile takip eden atışlarda daha iyi grupman sağlanmasına imkân veriyor.