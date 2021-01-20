Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, sosyal medya hesabından Rusya’nın domates ihracatına yönelik uyguladığı kotanın 200 binden 250 bine yükseltildiğini duyurdu. Pekcan, “Rusya’nın konuya ilişkin Kararnamesinin onay süreci tamamlandı ve kararname az önce yayımlandı. Kararname 10 gün sonra yürürlüğe girecek. Çiftçilerimize, ihracatçımıza hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.