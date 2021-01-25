Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pakistan doğumlu Saime Mohsin, Michigan eyaleti doğu bölgesi başsavcı vekili seçilerek, "ülkede bu göreve getirilen ilk Müslüman kadın" olarak tarihe geçti. Atamayı "büyük bir onur" olarak niteleyen Mohsin, "Yasaları sadakatle uygulama ve herkes için adalet arama temel misyonumuzu yerine getirmeye derinden bağlıyım." ifadesini kullandı.

Göreve 1 Şubat'ta vekaleten başlayacak olan 52 yaşındaki Mohsin’in, 2002’den bu yana New Jersey ve New York başsavcı yardımcılığı görevleri de dahil adalet sektöründe çalıştığı, Mart 2018'den bu yana da Michigan federal savcılığında baş yardımcı olarak görev yaptığı kaydedildi.