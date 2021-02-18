Katılımcıların yüzde 41’i, tatile ve gece kulüplerine gitmeyerek bu sürede tasarruf ettiğini ifade etti. Yüzde 72’lik bir kesim, salgın sebebiyle tatil planlarını ya iptal ettiğini ya da ertelediğini açıkladı. Araştırmada, geçtiğimiz mart ayından bu yana İngilizlerin ortalama 1.085 sterlin (10.500 TL) tasarruf ettiği ortaya çıktı. Dernek yetkilisi Tom Riley, araştırmalarında ayrıca insanların, salgın dolayısıyla harcama yapmadan önce iki kere düşündüklerini belirlediklerini söyledi.
Koronavirüsün tek iyi tarafı: Paralar cepte kaldı
18.02.2021 - 13:25 | Son Güncelleme: 18.02.2021 - 13:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere’de inşaatla ilgili faaliyetlerde bulunan Nationwide Building Society derneği, koronavirüs sürecinde tasarruf konusunda bir anket düzenledi.
Kaynak: HABER MERKEZİ
Etiketler : koronavirüs,para,birikim,
768635 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/768635.aspx
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