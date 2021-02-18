Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Katılımcıların yüzde 41’i, tatile ve gece kulüplerine gitmeyerek bu sürede tasarruf ettiğini ifade etti. Yüzde 72’lik bir kesim, salgın sebebiyle tatil planlarını ya iptal ettiğini ya da ertelediğini açıkladı. Araştırmada, geçtiğimiz mart ayından bu yana İngilizlerin ortalama 1.085 sterlin (10.500 TL) tasarruf ettiği ortaya çıktı. Dernek yetkilisi Tom Riley, araştırmalarında ayrıca insanların, salgın dolayısıyla harcama yapmadan önce iki kere düşündüklerini belirlediklerini söyledi.