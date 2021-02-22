Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İskoçya’nın Edinburgh şehrinde Bethaney Ryan isimli kadınla James McKenzie adındaki adam arasında sokak ortasında tartışma çıktı. 1 Ağustos 2019’daki olayda McKenzie, yumruğunu sıkarak kadının üzerine yürürken kadın aniden öper gibi yapıp adamın dilini ısırdı. Savcının iddianamesine göre McKenzie acı içinde tükürdü ve dilinden yere 2’ye 3 santim boyutlarında bir parça düştü. Bu sırada büyük bir martı gelerek dil parçasını alıp kaçtı. Adam hemen hastaneye kaldırılırken kopan dil parçası bulunamadığı için yerine dikilemedi. Adam ömür boyu dilinden bir parça eksik vaziyette yaşayacak. Mahkeme süreci devam ediyor.