Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kar yağışının günlerce sürdüğü Ukrayna'da havalar ısınmasıyla yollardaki ve binalardaki çatılarda biriken karlar erimeye başladı. Başkent Kiev'de yolda yürüyen bir kişinin başına çatıdan sarkan buz kütlesi düştü. Kameraya yansıyan görüntülerde, buz kütlesinin isabet ettiği yayanın sert bir şekilde yere düştüğü görüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, neye uğradığını şaşıran yayanın dakikalarca yerden kalkamadığı belirtildi.