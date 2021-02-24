Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalya’da korona virüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 340 bin 247 Covid-19 testi yapıldığı ve 16 bin 424 pozitif vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 2 milyon 848 bin 564’e ulaştığı aktarıldı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 318 kişinin daha Covid-19 nedeni ile hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının ise 96 bin 666’ya yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte 14 bin 599 kişinin daha iyileştiğini, aktif Covid-19 vaka sayısının 389 bin 443’e yükseldiğini aktardı. İtalya'da yoğun bakımdaki Covid-19 hasta sayısı ise 11 kişi artarak, 2 bin 157’ye yükseldi.