Trabzon çok mutlu! Fırtına deplasmanda Başakşehir'i yıktı

Avcı’nın takımı sezonun flaş ismi Onuachu’nun golüyle kazandı. Bordo mavililer Süper Lig’i üçüncü sırada bitirmeyi garantiledi

UĞUR AKTAN'IN HABERİ - Başakşehir’i deplasmanda tek golle yenen Trabzonspor Süper Lig’i üçüncü bitirmeyi garantiledi. Takımlar birbirine oyun anlamında üstünlük kurmakta zorlanırken, gol perdesi ilk yarının son anlarında açıldı. Ara transfer döneminde takıma katılan Meunier’in sağ kanattan ceza sahasına sokulup verdiği pası iyi değerlendiren Nijeryalı oyuncu takımını öne geçirdi ve Fatih Terim Stadyumu’nda ilk 45 dakikanın skorunu belirledi: 1-0.

BAYKUŞ'UN SERİSİ BİTTİ

59’da bu defa Eren’in soldan ortasında sahne alan Onuachu’nun bu golü önce ofsayt bayrağıyla ardından da VAR kontrolüyle iptal oldu. Maçın son bölümünde topa daha fazla sahip olan ev sahibi Başakşehir’de bu yüksek topla oynama oranı pozisyon zenginliğine dönüşmeyince Trabzonspor rakibinin iç sahadaki beş maçlık yenilmeme serisini sonlandırdı ve son hafta öncesinde ligdeki sıralamasını garantileyen takımlar arasına katıldı.

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ: TFF ARTIK YENİLENMELİ

Maçın ardından Trabzonspor’u tebrik eden Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, “Avrupa kupalarını garantiledik. Takımımla gurur duyuyorum” derken, “TFF seçimi var. Artık yeni bir dönem, yeni bir federasyon futbolumuz için hayırlı olur” sözlerini kullandı.