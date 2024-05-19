İstanbul'da 10 adrese baskın yapıldı! 1 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi

Güvenlik güçlerimizin zehir tacirleri ile mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Son olarak İstanbul'da Narkoçelik 17 operasyonu düzenlendi. Bakan Yerlikaya, 10 ayrı adrese baskın yapılarak 1'i yabancı uyruklu 6 uyuşturucu madde imalatçısının yakalandığını duyurdu. Operasyonda 1 tondan fazla uyuşturucu maddesi ele geçirildi...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Kağıthane ve Beylikdüzü ilçeleri ile Ankara’nın Güdül ve Gölbaşı ilçelerinde 10 ayrı adres ve 4 ayrı araca "Narkoçelik-17" operasyonları düzenlendi.

1 TONDAN FAZLA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar sonucu 955,5 kilogram sıvı metamfetamin, 67,5 kilogram kristal metamfetamin, olmak üzere toplam 1 ton 23 kilogram metamfetamin maddesi, 136 kilogram aseton maddesi ve muhtelif miktarda esrar ele geçirildi. 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve hassas terazilere ise el konuldu.

6 KİŞİ GÖZALTINDA

Operasyonlar sonucunda ise 1’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 6 şüpheli gözaltına alındı.