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İstanbul'da 10 adrese baskın yapıldı! 1 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Güvenlik güçlerimizin zehir tacirleri ile mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Son olarak İstanbul'da Narkoçelik 17 operasyonu düzenlendi. Bakan Yerlikaya, 10 ayrı adrese baskın yapılarak 1'i yabancı uyruklu 6 uyuşturucu madde imalatçısının yakalandığını duyurdu. Operasyonda 1 tondan fazla uyuşturucu maddesi ele geçirildi...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Kağıthane ve Beylikdüzü ilçeleri ile Ankara’nın Güdül ve Gölbaşı ilçelerinde 10 ayrı adres ve 4 ayrı araca "Narkoçelik-17" operasyonları düzenlendi.

1 TONDAN FAZLA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar sonucu 955,5 kilogram sıvı metamfetamin, 67,5 kilogram kristal metamfetamin, olmak üzere toplam 1 ton 23 kilogram metamfetamin maddesi, 136 kilogram aseton maddesi ve muhtelif miktarda esrar ele geçirildi. 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve hassas terazilere ise el konuldu.

6 KİŞİ GÖZALTINDA

Operasyonlar sonucunda ise 1’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 6 şüpheli gözaltına alındı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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