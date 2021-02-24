Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) vaka sayıları artmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Ünal Üstel yaptığı açıklamada, son 24 saatte yapılan test sayısının 5 bin 143 olduğunu, 29’u yerel olmak üzere toplam 49 yeni vakanın tespit edildiğini aktardı. Bakan Üstel, 40 kişinin taburcu edildiğini açıklayarak, vakalardan 7’sinin hava yolu, 1’inin deniz yolu ile ülkeye geldiğini, 12’sinin ise daha önce tespit edilen vaka temaslıları olduklarını ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını kaydetti. Bakan Üstel, vakalardan 18’inin başkent Lefkoşa'da, 21’inin Girne'de, 1’inin Gazimağusa bölgesinde ve 1’inin ise İskele bölgesinde tespit edildiğini belirtti.

KKTC’de salgının başından bu yana Covid-19 nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti.

Bakan Üstel, bu hafta başlayan kısmi açılma ile birlikte halkın büyük bir kısmının özellikle marketler ve mağazalar gibi kalabalık yerlerde bulunduklarını gözlemlediğini, ihtiyaçlar dışında sadece vakit geçirmek için dışarıda olmanın olumsuz yansımaları olacağını belirtti. Salgının henüz sona ermediğine dikkat çeken Bakan Üstel, kurallara uymak gerektiğini, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını yerine getirmenin büyük önem arz ettiğini vurguladı.