Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anne Cemile Çoban, “Biri kız, diğeri erkek iki yavrumu şiddet uyguladığımız iddiasıyla haksız yere bizden kopardılar. Bir buçuk yıldır göstermiyorlar. Bu süre içinde iki mahkemeyi kazandık, fakat yavrularımızı alamıyoruz. Çocuklarımızı 1,5 yıl onca İsveçli bir aile evlat edinmişti. Fakat problemler yaşanmış ve başka bir aileye verilmiyler. Şimdi de onların psikolojik rahatsızlığı olduğunu belirtiyorlar. Bizimleyken sağlık problemleri yoktu" dedi. Baba çoban, gerekirse belediyenin önünde açlık grevi yapacağını belirtti. Belediye ise açıklama yapmaktan kaçındı.