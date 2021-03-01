Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere'de Kraliçe 2. Elizabeth'in torunu Sussex Dükü Prens Harry, Kraliyet ailesinden ayrılma sürecinin kendisi ve eşi Düşes Meghan Markle için çok zor olduğunu belirtti.

Harry ve eşi Meghan Markle, ABD’deki bir televizyon programına katıldı.

Harry, programın fragmanında yer alan ifadelerinde, eşiyle birlikte katılmaktan mutlu olduğunu belirterek, annesi Prenses Diana’nın Prens Charles’tan boşandığı süreci anımsattı.

"Yıllar önce bu süreci tek başına yaşamasının onun (Prenses Diana) için nasıl bir şey olduğunu hayal bile edemiyorum çünkü ikimiz (Harry ve Markle) için inanılmaz derecede zor oldu." ifadesini kullandı.

Prens Harry, "bu süreci atlatırken en azından eşinin yanında olduğunu" belirtti.

Programın tamamının 7 Mart'ta yayınlanması bekleniyor.

Prens Harry ile eşi, geçen sene Kraliyet'ten ayılma kararı almış ancak Kraliçe ile yapılan görüşmenin ardından bir yıllık yeniden değerlendirme süreci üzerinde anlaşılmıştı.

Bununla beraber süre dolmadan önce Prens Harry, geçen ay yaptığı açıklamada, görevlerine geri dönmeyeceklerini ve finansal açıdan bağımsız olacaklarını bildirmişti.

İkinci çocuklarını bekleyen çiftin, bundan sonra ABD'de yaşayacağı belirtilmişti.

Tartışmalı gelin

Prens Harry ve Meghan Markle, 2018'de başkent Londra'nın batısındaki Windsor Kalesi'nin tarihi ibadethanesi St. George Chapel'de görkemli bir törenle evlenmişti.

Kraliçe, torunu Harry'e Sussex Düklüğünü vermiş, böylece Meghan da Sussex Düşesliğine gelmişti.

Kraliyet ailesine dahil olmadan önce oyunculuk kariyeri bulunan, ABD vatandaşı olan ve ailesinin kökleri Afrika'ya dayanan Markle, İngiliz monarşisi için ilk niteliğinde pek çok özelliği bir arada taşımasıyla tartışma konusu olmuştu.

Veliaht Prens Charles ile Prenses Diana'nın ikinci çocuğu Harry, tahtın 6'ncı sıradaki varisi konumunda bulunuyordu.

Prens Harry'nin annesi Diana, İngiliz bulvar basınının sürekli takibi altında geçirdiği hayatını, 31 Ağustos 1997'de Paris'te 36 yaşındayken paparazzilerin takibi sırasında bir tünelde geçirdiği trafik kazasında kaybetmişti.