Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tayland’da Nakhon Si Thammarat bölgesinde yaşayan 49 yaşındaki Siriporn Niamrin isimli kadın, evinin yakınındaki sahilde yürüyüş yaparken 15 kiloluk balina kusmuğu buldu. Niamrin olaya ilişkin açıklamasında, 23 Şubat’ta evinin yakınlarındaki sahilde yürüyüş yaparken karaya vuran büyük bir kütle gördüğünü belirterek, kütleyi yakından incelemeye başladığını söyledi. Yakından incelediğinde kütlenin balık gibi koktuğunu fark eden talihli kadın, maddi değeri olabileceğini düşündüğü kütleyi evine götürdü. Niamrin daha sonra, söz konusu kütlenin parfüm yapımında kullanılan balina kusmuğu (amber) olduğunu ve değerinin yaklaşık 185 bin sterlin olduğunu öğrendi. Niamrin, balina kusmuğunun değerinin doğrulanması halinde kazanacağı para ile bölge halkına yardımda bulunacağını dile getirdi.