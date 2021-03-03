Tayland’da Nakhon Si Thammarat bölgesinde yaşayan 49 yaşındaki Siriporn Niamrin isimli kadın, evinin yakınındaki sahilde yürüyüş yaparken 15 kiloluk balina kusmuğu buldu. Niamrin olaya ilişkin açıklamasında, 23 Şubat’ta evinin yakınlarındaki sahilde yürüyüş yaparken karaya vuran büyük bir kütle gördüğünü belirterek, kütleyi yakından incelemeye başladığını söyledi. Yakından incelediğinde kütlenin balık gibi koktuğunu fark eden talihli kadın, maddi değeri olabileceğini düşündüğü kütleyi evine götürdü. Niamrin daha sonra, söz konusu kütlenin parfüm yapımında kullanılan balina kusmuğu (amber) olduğunu ve değerinin yaklaşık 185 bin sterlin olduğunu öğrendi. Niamrin, balina kusmuğunun değerinin doğrulanması halinde kazanacağı para ile bölge halkına yardımda bulunacağını dile getirdi.
Taylandlı kadın sahilde 185 bin sterlin değerinde balina kusmuğu buldu
03.03.2021 - 12:52 | Son Güncelleme: 03.03.2021 - 12:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tayland’da bir kadın sahilde balina kusmuğu buldu, parfüm yapımında kullanılan balina kusmuğunun değeri 185 bin sterlin olarak açıklandı.
Etiketler : Tayland,balina kusmuğu,
771806 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/771806.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER