Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Slovakya Başbakanı Igor Matoviç, katıldığı bir radyo programında Rusya'dan sipariş ettikleri korona virüs aşıları Sputnik V için ne tür bir vaatte bulundukları sorusu üzerine aşı karşılığında Rusya'ya Ukrayna'nın batısındaki Zakarpatya bölgesini vaat ettiklerini söyledi. Başbakan Matoviç, daha sonra şaka yaptığını açıklayarak, aşılar için Rusya'ya hiçbir vaatte bulunmadığını, Rusya'nın da herhangi bir talebi olmadığını belirtti.

Bratislava-Kiev hattında gerilim yaşandı

Ancak Slovakya Başbakanı Matoviç'in şakası Ukrayna'da büyük tepki çekti. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Nedeni ve bağlamı ne olursa olsun, Slovakya hükümetinin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü doğrudan ilgilendiren sözleri hiçbir suretle kabul edilemez olup, Ukrayna-Slovakya arasındaki iyi komşuluk atmosferini ve dostane ilişkilerini olumsuz yönde etkilemiştir" denildi. Matoviç'in sözlerinin ardından Slovakya'nın Ukrayna'daki Maslahatgüzarı Matus Korba'nın bakanlığa çağrılıp tepkilerin iletildiği, Slovakya Başbakanı Igor Matoviç'ten resmi özür beklendiği bildirildi.

Twitter'dan özür diledi

Ukrayna'nın tepkisinin ardından Igor Matoviç sosyal medya platformu Twitter'dan özür mesajı yayınladı. Başbakan Matoviç mesajında, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğü benim için her zaman çok net olmuştur. Uluslararası hukuka saygı göstermek bir zorunluluktur. Ukraynalıların haklı çabalarını baltalayabilecek uygun olmayan tepkim için tüm Ukraynalılardan özür dilerim" ifadelerini kullandı.

2. Dünya Savaşı'ndan önce Macaristan ve Çekoslovakya'ya bağlı olan Zakarpatya, savaşın ardından Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'ne bağlanmıştı. Slovakya, Ukrayna ile arasında diplomatik krize yol açan radyo programının konusu olan Sputnik V aşısı için Rusya'ya 2 milyon aşı siparişi vermiş, ilk partilik 200 bin doz aşı geçtiğimiz günlerde Slovakya'ya ulaşmıştı.