Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bunu fırsat bilen yüzleri maskeli 3 soyguncu, ellerinde demir sopalarla eve girdi. Güpegündüz yapılan soygun, evdeki güvenlik kameraları tarafından tüm netliğiyle kayda alındı. Evin köpeği Ted, önce hırsızlara havladı, sonra korkarak kaçtı. 5 dakika içinde biten soygunda hırsızlar para ve biraz mücevherat alarak kaçtı. Eve geldiğinde şoke olan Lucas, iki levyenin üst katta bırakıldığını, polisin DNA ve parmak izi örnekleri aldığını ama sonuçları henüz açıklamadığını söyledi. Lucas, “Üst katı talan etmişlerdi. Tüm dolaplar ve çekmeceler açıktı” dedi. Polis, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak soyguncuların kimliklerini tespit etmeye çalışıyor.