Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Finlandiya merkezli telekomünikasyon devi Nokia, maliyeti düşürerek araştırmalara daha fazla yatırım yapmak için gelecek 2 yıl içinde 5 bin ila 10 bin arasında çalışanın işine son vereceğini duyurdu. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, yeniden yapılandırma çalışmalarının 2023 yılına kadar maliyetinin yaklaşık 600 milyon ila 700 milyon euro arasında olması bekleniyor.

Halihazırda 5G teknolojisi çalışmalarını hızlandıran Nokia, aynı zamanda bulut bilişim ve dijital altyapı araştırmalarına yatırım yapmayı planlıyor.

Dünya genelinde 90 bin çalışanı bulunan telekomünikasyon şirketi, 2016'da telekomünikasyon ekipmanları firması Alcatel-Lucent'i satın aldıktan sonra binlerce kişiyi işten çıkarmıştı.