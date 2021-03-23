Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

Avustralya’da Queensland Üniversitesi’ndeki bilim adamları, kanser tümörlerini ortadan kaldıran, kanserin geri gelmesini de önleyen aşı geliştiriyor. Araştırmaya liderlik eden Dr. Kristen Radford’a göre aşı, meme, akciğer, yumurtalık, böbrek ve pankreas kanserlerine karşı kullanılabilecek. Aşının, kemik iliği kanseri ve miyeloid lösemi gibi kan kanserlerine de iyi gelmesi bekleniyor. Çoğu kanser türünde vücutta fazla miktarda WT1 proteini oluşur. Bu kanser hücreleri vücudun bağışık sistemine görünmüyor. Zira görününce sistem bu hücreleri yok eder. Aşı bu proteinin bağışıklık sistemi tarafından tanınmasını ve yok edilmesini sağlıyor. Vücut bu hücreleri tanıdığı için ileride de kanserin gelmesini önlüyor. Fareler üzerinde yapılan deneylerde başarılı sonuçlar alındı. Birkaç sene içinde insanlar üzerinde deneylere geçilecek.