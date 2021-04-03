Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekvador basınında çıkan habere göre, ülkede son zamanlarda Covid-19 vakalarının yeniden yükselişe geçmesi sebebiyle temel ihtiyaç ürünleri satan yerler dışında 20.00 ila 05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, salgınla mücadele amacıyla halktan kurallara uyması talebinde bulunarak "Hızlı bulaşmaya neden olan kalabalık ortamlardan uzak durun, Covid-19 henüz bitemedi, daha dikkatli olmalıyız." ifadesini kullandı.

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 33 artarak 16 bin 910'a, vaka sayısı da 1650 artışla 332 bin 38'e yükseldi.

Ülkede iyileşen hasta sayısı 281 bin 684 oldu.