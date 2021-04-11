Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

18 yaşındaki hırsız, Enfield’de Bramley Yolu üzerindeki evin önünden bir Range Rover aracı çalarak kaçtı. Aracın sahibi, Volkswagen Golf marka otomobile atlayarak hırsızın peşine düştü. Sürücü, sonunda hırsıza yetişirken, geri vitese takarak kaçmaya çalışan hırsız, araçla otomobili ezdi. Altta kalan otomobilde büyük çaplı hasar meydana geldi. Olay sonrasında yaya olarak kaçan hırsız, yakalandı.

Emniyet sözcüsü, “Olayda yaralanma olmadı. 18 yaşındaki şüpheli, zorla araç alma, tehlikeli şekilde araba kullanma ve B sınıfı uyuşturucu bulundurma suçlarından tutuklandı. Şüpheli, daha sonra serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor” açıklamasını yaptı.