Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD basının kimliğinin açıklanmaması koşulu ile bilgi veren bir ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberlerde, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in bu hafta NATO’yu ziyaret edecek olan Savunma Bakanı Lloyd Austin’e katılmak üzere Belçika’nın başkenti Brüksel’e gideceği belirtildi. Yetkili, Blinken’ın ziyaretinde önceliğin Ukrayna’da artan tansiyon olduğunu belirtirken, ayrıca İran ve Afganistan konularının da görüşüleceğini bildirildi. Bugün erken saatlerde katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Blinken, 2014 yılından bu yana ilk defa bölgede bu kadar Rus askeri bulunduğuna dikkat çekmiş, "Başkan Biden bu konuda çok netti. Rusya pervasızca veya agresif davranırsa, bunun bedelleri ve sonuçları olacaktır" demişti.

Blinken, geçtiğimiz Mart ayının sonunda Brüksel’de NATO’da temaslarda bulunmuştu. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından geçen hafta yapılan açıklamada ise, Austin’in dün başlayan ve İsrail, Almanya ve İngiltere’yi içeren gezisi kapsamında Belçika’daki NATO karargahını ziyaret edeceği belirtilmişti.