Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yayınlanan genelgeye göre, bugüne dek uzaktan eğitim gören ilkokul ve lise öğrencileri sınıflarına geri dönüyor.

Sadece açık alanlarda hizmet veren lokantalar, artık iç mekanlarda yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek.

Festival, sinema, tiyatro ve konser gibi kültürel etkinlikler yüzde 30 katılımcı kapasitesiyle gerçekleştirilecek.

Bu arada 16 Nisan Cuma'dan itibaren AVM’ler yeniden açılacak.

Salgının başlangıcından bu yana kapalı olan kumarhane ve gece kulüpleri yüzde 50 kapasiteyle çalışmaya başlayacak.

Bulgaristan’da son 24 saatte toplam 462 yeni Covid-19 vakası kaydedildi, 797’si yoğun bakımda olmak üzere toplam bin 382 hasta, yataklı tedavi görüyor. Son bir günde 67 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Aşılama kampanyasının başlangıcından bu yana toplam 572 bin 662 doz aşı uygulandı.

Bulgaristan’da salgın ile ilgili uygulanan önlemler çerçevesinde toplu taşıma araçlarında ve kapalı kamusal alanlarda maske takma zorunluluğu bulunuyor.