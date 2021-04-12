Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kamu Yönetimi Bakanlığı ile ülkedeki 4 büyük işçi sendikası arasında 5 ay süren müzakereler sonrasında, yaklaşık 231 bin kişiyi kapsayacak ve memurlara haftanın 3 günü evden çalışma olanağı sağlayacak anlaşma imzalandı.

Asker, polis, sağlık çalışanı, öğretmen ve adli görevliler dışında kalan ve en az 1 yıl aynı kurumda görev yapmış tüm kamu çalışanları, vatandaşlara hizmetin garanti edilmesi şartıyla, kendi arzuları ve yöneticileriyle anlaşmalı tarihlerde haftanın 5 iş gününün 3'ünü evde çalışarak geçirebilecek.

Uzaktan çalışma koşullarının, her iş kolunda pozisyonlara göre ayrı ayrı belirleneceği ve saat çizelgelerinin değişken olabileceği bildirildi.

İspanya'da Kovid-19 salgını nedeniyle özel sektörde yaklaşık 2 milyon 860 bin kişi evden çalışırken, birçok firma bu uygulamanın kalıcı olacağını açıklamıştı.

Avrupa Birliği'nde (AB) çalışan nüfusun ortalama yüzde 21,5'i evden çalışıyor. Bu oranın İspanya'da yüzde 14,7 olduğu belirtiliyor.