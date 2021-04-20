Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çekya Başbakanı Andrej Babiş, 18 Rus diplomatın Rusya istihbarat servisine çalıştığını ve 2014'te ülkenin Güney Moravya bölgesinde bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamayla ilişkisinin olduğu yönünde ciddi şüpheler olduğunu söylemiş, bu gerekçeyle 18 Rus diplomatın 48 saat içinde ülkeyi terk etmelerinin istendiğini duyurmuştu. Rusya Dışişleri Bakanlığı da Çekya'nın Moskova Büyükelçiliğinde çalışan 20 diplomatı sınır dışı etme kararı aldı. Çekya'nın Moskova Büyükelçisi Vitezslav Pivonka bakanlığa çağrılarak, 19 Nisan günü bitimine kadar Rusya topraklarını terk etmeleri istendi. Ayrıca Çek tarafının Moskova'daki diplomatik misyon çalışan sayısını da Çekya'daki Rusya Büyükelçiliğinde görevli misyon çalışanların sayısıyla eşit hâle getirmesi gerektiği kaydedildi. Bunun ardından sınır dışı edilen Çekya diplomatları ülkeyi terk etti. ABD ve İngiltere ise yaşanan diplomat krizinde Çekya'nın yanında olduklarını duyurdu.