Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kafasından yaralanan bir kadın yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hafif şekilde yaralanan şoföre olay yerinde müdahale edildi. Otobüs firmasının yöneticisi Martin Harris, olay hakkında soruşturma başlattıklarını açıkladı. Bir Twitter kullanıcısı, bunun bu hafta köprüde meydana gelen ikinci kaza olduğunu ifade etti.