Kafasından yaralanan bir kadın yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hafif şekilde yaralanan şoföre olay yerinde müdahale edildi. Otobüs firmasının yöneticisi Martin Harris, olay hakkında soruşturma başlattıklarını açıkladı. Bir Twitter kullanıcısı, bunun bu hafta köprüde meydana gelen ikinci kaza olduğunu ifade etti.
Köprüye çarpan iki katlı otobüsün çatısı uçtu
27.04.2021 - 16:24 | Son Güncelleme: 27.04.2021 - 16:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere’nin Sussex şehrinde demir yolu köprüsünün yüksekliğini iyi hesaplayamayan iki katlı otobüs şoförü, araçla köprünün alt kısmına çarptı. İçinde 6 kişi bulunan otobüsün, çarpma sonucu çatısı uçtu.
Kaynak: DIŞ HABERLER
Etiketler : İngiltere,
785993 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/785993.aspx
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