Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub, basın toplantısında, 7-20 Mayıs'ta geçerli olmak üzere başkent Kuala Lumpur'un bütün bölgelerinde Covid-19 nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağının uygulanacağını belirtti.
Johor eyaletindeki kısmi sokağa çıkma yasağının Johor Bahru, Kulai ve Kota Tinggi kentleriyle sınırlı tutulacağını belirten Bakan İsmail, Perak'ta Taiping kenti ve Larut Matang Selama bölgesinde yasağın geçerli olacağını kaydetti.
İsmail, Terengganu eyaletinde ise Covid-19 vakalarının yüksek olduğu 14 ilçede kısmi sokağa çıkma yasağının yürürlüğe gireceğini açıkladı.
VAKA SAYISI 500 BİNE YAKLAŞTI
Kısmi sokağa çıkma yasağı kurallarının gün içinde detaylı olarak ilan edileceğini ifade eden İsmail, ramazan bayramı boyunca halkı Covid-19 tedbirlerine azami uyum göstermeye çağırdı.
Savunma Bakanlığı dün, Selangor eyaletindeki 6 ilçede 6-17 Mayıs tarihlerinde kısmi sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.
Şimdiye kadar 424 bin 376 kişinin Covid-19 testinin pozitif çıktığı Malezya'da, virüs kaynaklı can kaybı sayısı 1591'e ulaştı.