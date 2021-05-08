Suriye’de Esad rejimi, Halep’e bağlı Atarib kentinde bir yerleşim bölgesine topçu saldırısı düzenledi. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, 5 sivil de yaralandı. Yerel kaynaklara göre, Esad rejiminin saldırısında hayatını kaybedenlerden birinin çocuk, diğerinin ise kadın olduğu belirtildi. Yaralılar da Bab al-Hawa'daki yakınlardaki sahra hastanelerine taşıdı.
Bölgedeki sivillerin evlerinde maddi hasar meydana geldi. Ekipler, bölgeyi temizlemek için çalışmalara başladı.
Esad rejiminden Halep’e kanlı saldırı: 2 ölü
08.05.2021 - 23:02 | Son Güncelleme: 08.05.2021 - 23:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Esad rejimi Suriye’yi kana bulamaya devam ediyor. Rejimin, Halep'e bağlı Atarib kentine düzenlediği topçu saldırısı sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 5 sivil de yaralandı.
Suriye’de Esad rejimi, Halep’e bağlı Atarib kentinde bir yerleşim bölgesine topçu saldırısı düzenledi. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, 5 sivil de yaralandı. Yerel kaynaklara göre, Esad rejiminin saldırısında hayatını kaybedenlerden birinin çocuk, diğerinin ise kadın olduğu belirtildi. Yaralılar da Bab al-Hawa'daki yakınlardaki sahra hastanelerine taşıdı.
Etiketler : esad,halep,saldırı,
788763 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/788763.aspx
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