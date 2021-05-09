Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’de Ryan Harrison (28), 1992’de Oxford’da dünyaya geldiğinde şimdi 82 yaşında olan büyükannesi Josephine, ona üzerinde “Bu bir erkek çocuğu” yazılı balon hediye etti. Zamanla unutulan balon, anne ve babanın eski eşyaları karıştırmasıyla ortaya çıktı. İlginç olanı, balonun bunca senedir sönmemiş olması. Dünyanın şişmiş haldeki en eski balon rekoru 26 sene ile Birmingham’daki Jordan Lynam’a aitti. Bu balon da yine doğum hediyesi olarak verilmişti. Balon, üç kere ev değiştirme ve üzerinde sayısız kere sigara söndürülmesine rağmen sönmedi. Yeni rekorun sahibi Harrison, “Balonu bantlarla korumaya aldım. 50. doğum günümde de bunu kullanmayı düşünüyorum” dedi.