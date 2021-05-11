Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ve oğlu Galler Prensi Charles, İngiltere Parlamentosu'nun açılış törenine katıldı. Eşi Edinburgh Dükü Prens Philip’in geçtiğimiz ay vefat etmesinin ardından ilk büyük kamu görevini gerçekleştiren Kraliçe Elizabeth, Parlamento’da açılış konuşmasını yaparak yeni dönemi başlattı. Covid-19 tedbirleri altında yapılan Parlamento Açılışı'nda hükümetin 1 yıllık programını okuyan Kraliçe, konuşmasını Lordlar Kamarası'nda parlamento üyeleri ve Avam Kamarası'na hitaben gerçekleştirdi.

"AŞILAMA KONUSUNDA BAŞARI ELDE EDİLECEK"

Kraliçe’nin konuşmasındaki önemli başlıklardan biri Covid-19 salgınıydı. Aşılama konusunda hükümetin başarı elde edeceğine güvenen Kraliçe, “İngiltere hükümetinin önceliği salgından bir an önce kurtulmak ve ülkeyi eskisinden de güçlü ve sağlıklı bir refah seviyesine ulaştırmak. Bunu başarmak için hükümet, Birleşik Krallık’ın bütün bölgelerinde iş fırsatlarını arttırarak, ekonomiyi büyütmeye yönelik destekleri ve pandeminin kamu hizmetleri üzerindeki etkisini ele alacak.” dedi.

Hükümetin demokrasi ve anayasayı güçlendireceğine ilişkin inancını dile getiren Kraliçe, ifade özgürlüğünü korumak, yasama ve yürütme ile mahkemeler arasında güç dengesini sağlamak için bir mevzuat çıkarılacağını açıkladı. Kraliçe, "Kuzey İrlanda’daki hükümeti güçlendirmek ve geçmişin mirasını ele almak için önlemler alınacak. Yabancı devletlerin düşmanca faaliyeletine karşı yasal düzenlemeler yapılacak” ifadelerini kullandı.

Birleşik Krallık’ın G7 zirvesine ev sahipliği yaptığını hatırlatan Kraliçe, salgının ardından bir ekonomik iyileşme sağlanması için küresel çalışmalara liderlik yapacaklarını belirtti. Körfez, Afrika ve Hint Pasifik bölgelerinde ticaret bağlarının genişletileceğini ve hükümetin, yoksulluğun azaltılması için yardımlarda bulunacağını duyuran Kraliçe, sözlerine, "Tüm dünyada insan hakları ile demokrasiyi korumak ve dünyanın dört bir yanında 40 milyon kız çocuğunu okula göndermek için çalışmalar yapılacak” diyerek devam etti.

Kraliçe daha sonra, oğlu Prens Charles’ın yardımıyla İngiltere Parlamentosu’ndan ayrılarak, Buckingham Sarayı’na döndü.

TEDBİRLERİN GÖLGESİNDE AÇILIŞ

İhtişamıyla bilinen Parlamento açılışı bu yıl sönük geçti. Westminster Sarayı'nın dışında ya da Buckingham Sarayı'nda askeri bando ya da Onur Muhafızları görevlendirilmezken, normalde 600 kişinin katıldığı açılış 108 kişinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Katılımcılar, tören boyunca maskelerini çıkarmadı ve sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde oturdu.