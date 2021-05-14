Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Başbakanı Hindistan varyantının görüldüğü vaka sayılarındaki artış ve son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bazı önemli bilinmeyenler var

Johnson; "Kovid-19'un Hindistan varyantıyla ilgili bazı önemli bilinmeyenler var. Bu varyantın bir öncekinden daha bulaşıcı olduğuna inanıyoruz ama ne kadarıyla bilmiyoruz. Varyant önemli ölçüde daha bulaşıcı ise kısıtlamaları hafifletme söz konusu olduğunda, büyük olasılıkla bazı zor seçimlerle karşı karşıya kalacağız." ifadelerini kullandı.

İkinci doz aşı hızlandırılıyor

Johnson, şimdiye kadar aşıların daha az etkili olacağına dair hiçbir kanıtlarının olmadığını işaret ederek hükümetin 50 yaşın üzerinde ve savunmasız gruptakilere ikinci dozun uygulanmasını hızlandıracağını ve iki doz arasındaki sürenin 8 haftaya indirileceğini açıkladı

İngiltere 3. adıma geçiyor



Hükümetin, pazartesi gününden itibaren İngiltere'nin yol haritasının üçüncü adımına geçme planını sürdüreceğinin altını çizen Johnson, "Ancak bu yeni varyantın ilerlememizde ciddi bir aksamaya neden olabileceğini ve haziran ayında dördüncü adıma geçmeyi zorlaştırabileceğini söylemek zorundayım. Halkı güvende tutmak için ne gerekiyorsa yapacağım." ifadelerini kullandı.