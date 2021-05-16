Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşgalci İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne bütün dünyanın gözü önünde sivil yerleşim yerlerine bomba yağdırmaya devam ediyor. Sivillerin yaşadığı evleri, kadın ve çocukların sığındığı okullara bomba yağdıran, Associated Press (AP) ile Katar merkezli Al-Jazeera televizyon kanalının medya binasını vuran İsrail, ayrıca Filistin İçişleri Bakanlığı, Filistin Üretim Bankası binası, Eğitim Müdürlüğü ve bir caminin de bulunduğu yerleri de hedef aldı. Gazze'deki Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, savaş uçaklarının bombaladığı Kuleybu Camii'nin tamamen yıkıldığını duyurdu. Yoğun bombardımanın yapıldığı el-Şati Mülteci Kampında tamamen yıkılan evlerde Ebu Hatab ve El-Hadidi ailelerinin on üyesi şehit düştü.

BATI GÖRMEZDEN GELİYOR

Batı dünyası ise İsrail'in sivilleri katletmesini görmezden gelerek, Filistinli direniş gruplarını suçlar açıklama yapmaya devam ediyor. Bu ülkeler arasına son katılan ülke ise Avusturya oldu. Avusturya'da hükûmet, dayanışma içinde olduğunu göstermek için başbakanlık binasında İsrail bayrağına yer verdi. Sivillerin katledilmesine ses çıkarmayan hükûmetin aldığı kararın ardından başkent Viyana’da yapılması planlanan iki farklı Filistin’le dayanışma gösterisinden biri, polis tarafından iptal edildi. Viyana Emniyet Müdürlüğü "Doğu Kudüs’te Filistinlilerin zorla yurtlarından çıkarılmasına tepki" isimli gösterinin toplumun güvenliği ve huzurunu bozabileceği" gerekçe gösterilerek izin verilmedi.

BM'YE ÇAĞRI ÜSTÜNE ÇAĞRI

Öte yandan Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Birleşmiş Milletleri (BM) İsrail'in devam eden saldırılarını derhal durdurması için ivedilikle harekete geçmeye çağırdı. Tunus Meclisi ve Malezya Başbakanı da BM'nin İsrail şiddetine karşı bir an önce harekete geçmesi gerektiğini söyledi. İsrail'e ABD içerisinden de tepki geliyor. ABD Kongresinde Vermont Senatörü Demokrat Bernie Sanders, İsrail’in baskıcı politikalarına karşı ABD’nin rotasını değiştirip tarafsız bir yaklaşım sergilemesi gerektiğini açıkladı. Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin, bölgedeki durum sebebiyle bugün toplanması bekleniyor.

GUTERRES'DEN TARAFLARA ÇAĞRI

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, tüm taraflara Gazze ve İsrail'de acil bir şekilde çatışmalara son verme çağrısında bulundu. Guterres'in Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı yazılı açıklamada, "Genel Sekreter, tüm tarafları Gazze ve İsrail'deki çatışmalara bir an önce son vermeye çağırıyor." ifadesine yer verdi.

'SÜRDÜRÜLEBİLİR SİYASİ ÇÖZÜM' İSTEDİLER

Açıklamada, "Guterres, sadece sürdürülebilir siyasi bir çözümün, kalıcı barışa götüreceği görüşünü bir kez daha vurguluyor. Guterres, Orta Doğu Dörtlüsü yoluyla da dahil olmak üzere, Filistin ve İsraillilerin çatışmayı, BM kararları, uluslararası hukuk ve ikili anlaşmalara dayanarak çözmelerine desteğini bir kez daha dile getirdi." bilgisi paylaşıldı.

ZULME DUR DEDİLER

Birçok ülkede Müslümanların öncülük ettiği kalabalıklar sokaklara döküldü, İsrail zulmünü protesto etti. Orta Doğu ülkelerinin yanı sıra İngiltere, Fransa, İtalya, Belçika, Almanya, İsviçre ve Sırbistan başta olmak üzere çok sayıda Avrupa ülkesinde İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı gösteriler düzenlendi. "Terörist İsrail" ve "Etnik temizliğe son verin" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, Filistin'e özgürlük" sloganları attı. Göstericiler, İsrail'in saldırıları ve Filistinlilerin evlerinden zorla çıkartılmalarını kınadı. Protestocular, uluslararası kurumlara İsrail'in saldırılarına son vermesi için adım atmaları çağrısında bulundu.