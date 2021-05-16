Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalya Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 202 bin 573 kişiye Covid-19 testi yapıldığını açıkladı. Bakanlık, bu kişilerden 5.753'ünün testinin pozitif çıktığını berlitti. Böylelikle salgının başladığı günden bu yana ülkedeki toplam vaka sayısıı 4 milyon 159 bin 122'ye ulaştı. Ülkede aktif korona hasta sayısı ise 328.882 olarak kaydedildi.

İtalya'da bugün virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 93 artarak 124 bin 156'ya yükseldi. Bugünkü ölüm sayısı, ülkede Ekim 2020'den bu yana kaydedilen en düşük günlük can kaybı sayısı oldu. 23 Ekim 2020'de 91 ölüm kaydedilirken günlük ölü sayıları o tarihten bu yana 100'ün üzerinde seyrediyordu. İyileşenlerin sayısı da 9.603 artışla 3 milyon 706 bin 84'e ulaştı.

Öte yandan, İtalya'da Covid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladı. O tarihten beri aşılananların sayısı bugün itibarıyla 27 milyon 131 bin 857 oldu. Aşılananların 8 milyon 531 bin 894'ünü ikinci dozu alanlar oluşturdu.