Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik düzenlediği alçak saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 200'e, yaralıların sayısının ise 1305'e yükseldiğini açıkladı.
SAVAŞ UÇAKLARI GAZZE'DEKİ FABRİKAYI VURDU
İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bir sünger fabrikasını bombaladı. Yanıcı maddelerin bulunduğu fabrikada büyük çaplı yangın çıkarken, saldırı sonrası bölgede yoğun duman oluştu.
İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almakta zorluk yaşadığı, alevlerin çevredeki binalara sıçramaması için büyük çaba sarf edildiği kaydedildi.
İsrail'in iki gün önce de Beyt Lahiya'daki bir fabrikayı vurduğu ve yine büyük bir yangına neden olduğu hatırlatıldı.
Bir Gazzeliye yarım kilo bomba düştü! Katil devlet İsrail, Mescid-i Aksa’dan başlattığı saldırılarını Gazze üzerinde yoğunlaştırdı. Son bir haftada sivillere yönelik 900 ton bomba atıldı. Bu da bir Gazzeli için yarım kilo patlayıcı demek.
Kızlarını teskin etmeye çalışan Gazzeli baba bombardımanda hayatını kaybetti Gazzeli bir baba İsrail saldırıları sırasında korkan kızlarını teskin etmeye çalıştığı görüntüleri sosyal medyada paylaşmıştı. Görenleri duygulandıran o babanın hava saldırılarında öldürüldüğü ortaya çıktı.