Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşgalci İsrail'in Filistin halkına zulmü devam ediyor. Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yer alan Refah ve Han Yunus şehirlerine saldırılar düzenlendi.

Han Yunus'un Es-Satr bölgesine düzenlenen saldırıda ise Filistinli bir kadın katledildi ve 6 kişi yaralandı.

İsrail savaş uçaklarının Han Yunus kentindeki gümrük muhafaza bölgesinde bulunan bir binaya düzenlediği hava saldırısında birkaç kişi yaralanırken, Han Yunus'un Japon Mahallesi ile Refah'taki Eş-Şebbura bölgesinde de birer evin hedef alındığı söz konusu saldırılarda ölen ya da yaralananın olmadığı aktarıldı.

HAYATINI KAYBEDEN FİLİSTİNLİLERİN SAYISI 230'A YÜKSELDİ

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında toplam can kaybının 65'i çocuk, 39’sı kadın olmak üzere 230'a, yaralıların sayısının ise bin 710'a yükseldiğini açıkladı.