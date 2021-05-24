Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Araştırmacılar, koronavirüsün ayırt edici bir kokusunun olduğunu, özel eğitimli tıbbi keşif köpeklerinin bu koku yardımıyla daha semptomlar ortaya çıkmadan hastalığı tespit edebildiklerini ifade ediyor. Şaşırtıcı olan, köpeklerin vakaları bulmasının yüzde 94 gibi çok yüksek bir oranda olması. Bu durum köpekleri, hızlı Covid testlerinden çok daha güvenilir kılıyor.

Durham Üniversitesi ve Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu’ndan bilim adamları, bulgularının “beklentilerin çok üzerinde” çıktığını bildirdi. Bundan dolayı köpeklerin iş yerleri, tiyatrolar, stadyumlar gibi yerlerde koronavirüs vakalarını tespit için kullanılabileceği ifade edildi.

Bilim adamları, havaalanlarına tıbbi keşif köpekleri yerleştirilmesi konusunda İngiltere Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü’yle de temas halinde. Araştırmacılar, iki köpeğin, uçaktan inen 300 yolcuyu 30 dakika içinde taramadan geçirebileceğini ifade ettiler.

Köpekler tarafından pozitif olarak tespit edilen yolcular, sonucun doğrulanması için PCR testinden geçirilecek.

Koronavirüsle mücadelede 'dedektör köpekler' göreve başladı Koronavirüsle mücadele kapsamında eğitilen 'dedektör köpekler' Tayland'da göreve başladı. Ter kokusundan koronavirüs hastalarını tespit edebilen köpeklerin, büyük pazarlar ve kalabalık gecekondu bölgeleri gibi insan trafiğinin yoğun olduğu yerlerde hızlı tespit amacıyla kullanılacağı kaydedildi.