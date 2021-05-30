Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tunus Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Safakes açıklarında plastik botla Avrupa'ya geçmek için yola çıkan düzensiz göçmenler, Akdeniz açıklarında telsiz ile yardım talebinde bulundu.

Bunun üzerine olay yerine varan güvenlik güçleri yaşları 6 ila 37 arasında değişen 117 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Göçmenlerin yasal işlemler için Karkana kentindeki Sidi Yusuf Limanı'na gönderildiği kaydedildi.​​​​​​​

Yunanistan'ın zulmettiği 42 göçmene Türkiye sahip çıktı Yunanistan'ın zulmettiği 42 düzensiz göçmene Türkiye sahip çıktı. Dövülen, kimlikleri alınan, aç ve susuz bırakılan göçmenler, Edirne İl Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

2021'DE EN AZ 500 GÖÇMEN ÖLDÜ

Her yıl binlerce göçmen daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ya ulaşmak için Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) sözcülerinden Carlotta Sami, 4 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, 2021 başından mayısa kadarki dönemde en az 500 göçmenin Orta Akdeniz göç güzergahında Avrupa'ya geçmeye çalışırken denizde can verdiğini açıklamıştı.

Mehmetçik Doğu Akdeniz'de faciayı önledi Libya açıklarında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Gaziantep'in girişimi ve Libya Sahil Güvenliğinin müdahalesiyle batmak üzere olan şişme bottaki 97 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ölüme sürüklenen 21 düzensiz göçmen kurtarıldı Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 21 düzensiz göçmen, İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.