Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Karabağ savaşı sonrası Ermeni cephesinde yaşanan hezimet orduyu çökme noktasına getirdi. Resmî verilere göre 10 bin asker firar etti. Karabağ savaşında en az 6 bin Ermeni asker öldürülürken 12 bini yaralandı. Karabağ savaşı öncesi 45 bin olan asker sayısı 15-18 binlere kadar düşen Ermeni ordusunda yaşanan krizi Türkiye gazetesine değerlendiren Azerbaycan ordusundan emekli Albay Adalet Verdiyev, Erivan’da ordu krizi devam ederken Ermeni derin devletinin Karabağ’da paralel milis yapılanmaya gittiğini ve Azerbaycan ordusuna saldırı hazırlığı yaptığını anlattı. Azerbaycanlı Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Toğrul İsmayıl ise ASALA ve Yekrepah gibi terör yapılanmalarının Sovyet dönemi Rus istihbaratı tarafından kurulduğunu ve faaliyet yürüttüğünü Karabağ’a yerleştirilen yeni milis grubu VOMA’nın da Moskova destekli yapılandığını söyledi. Toğrul bu terör oluşumunun ASALA ruhunu yeniden diriltme ve Ermenistan ve Karabağ dışında da Türk varlığını hedef alan saldırı ve eylemlerde bulunma hedefinde olduğuna dikkat çekti.

KATLİAM HAZIRLIĞI YAPIYORLAR

Askerî güvenlik uzmanı Verdiyev, Karabağ’ın hâlen Ermeni işgalinde olan kısmında 1990’larda olduğu gibi büyük çaplı katliam hazırlığı yapıldığını aktardı. Verdiyev “Hankendi’de merkez karargâhı olan VOMA farklı bölgelerde gizli kamplar inşa etti. Askerî eğitim yanında ideolojik olarak da eğitiliyorlar. Türk düşmanlığı eğitimlerin odak noktası” dedi ve şu bilgileri verdi:

İÇLERİNDE PKK’LILAR DA VAR

Karabağ’da yapılandırılan VOMA isimli terör örgütünü Vladimir Vartanov yönetiyor. Bu terör yapılanmasına ASALA, Yekrepah gibi Ermeni örgütler yanında PKK militanları da fiili destek veriyor. Malî kaynakları Ermenistan derin devleti eliyle karşılanıyor. Nizami ordu ve savaş taktiklerinin dışında askerî eğitim alıyorlar. Amaçları tıpkı 1990 döneminde olduğu gibi sivilleri yönelik tedhiş faaliyetleri ve Türkleri toplu katliamlar ile yurdundan, vatanından etmek.

RUSLAR DA DESTEK VERİYOR

Karabaş savaşını bitiren anlaşmada Ermeni işgalinde kalan bütün beldelerin silahtan arındırılması ve militanların bölgeyi terk etmesi karara bağlanmıştı. Rusya, önceleri silahların ve Ermeni teröristlerin bölgede kalmasına göz yumdu. Ermeni ordusunun yaşadığı bozgun sonrası bölgede kalan bütün hafif ve ağır silahlar bu çıkarılması gereken Ermeni militanlara teslim edildi. Bununla da yetinilmedi yardım gönüllüsü, taksici, tüccar hatta doktor görünümü altında yeni teröristler taşındı. Laçın koridoru Karabağ’ın dış dünya ile tek bağlantı kanalı. Burası Rusya’nın kontrolünde ve Karabağ’a bütün silah, cephane ve militanlar Rusya’nın himayesinde bu bölgeden giriyor.

RUS ASKERÎ ÜSSÜ KARABAĞ’A TAŞINDI

Adalet Verdiyev'in Rusya’nın Ermenistan’a desteği ile ilgili çarpıcı bir bilgi de, Gümrü’de bulunan 102. Rus askerî üssünün Karabağ’a taşınması ile ilgili oldu. Verdiyev, “Uluslararası AKKA anlaşmasına göre Azerbaycan ve Ermenistan askeri envanterinde 220 tank bulundurabilecekti. Oysa ikinci Karabağ savaşında resmî rakamlara göre 310 Ermeni tankı imha edildi. Azerbaycan ordusu 65 tankı hasarsız olarak ele geçirdi ve Ermeni tarafında 40 tank kaldı. Yani Ermenistan bölgeye 400’den fazla tank soktu. Bu tanklarla birlikte çok sayıda elektronik teçhizat, telsiz sistemleri, havan topları ve füzeler Rusya’ya aitti ve doğrudan Ermeni ordusuna verildi. Büyük bir kısmı da Rusya’nın Ermenistan’daki 102. Rus askerî üssünden getirildi’’ dedi.

KARABAĞ, PAŞİNYAN’I BİTİRME ARACI OLDU

Azerbaycanlı uzman Prof. Dr. Toğrul İsmail ise, Karabağ’ın silah ve cephaneliğe çevrilme gerekçesini “Rusya ve İran destekli yapının Paşinyan’dan kurtulma hamlesi” olarak yorumladı. İsmail “Karabağ’da durum en fazla İran ve Rusya’yı rahatsız ediyor. Erivan’a Tahran’dan gerçekleşen ziyaretler ve yapılan açıklamalar, İran’ın Karabağ zaferinden ne denli rahatsız olduğunu yeterince göstermekte. Putin yönetimi de Karabağ meselesinin çözülmesini ve bölgedeki askerî varlığının sona ermesini istemiyor. Bu sebeple asimetrik oluşumların varlığı ve bölgede yaşanacak kargaşa en fazla Rusya’nın işine yarayacak’’ dedi.

RUSLAR ANLAŞMALARI İHLAL ETTİ

Toğrul İsmail ayrıca “Rusya, S-400 füze sistemlerini Türkiye’nin üçüncü bir ülkeye taşınmaması şartı ile sattı. Aynı Rusya Ermenistan’ın Rusya’dan aldığı S-300 ve İskender füzelerinin Karabağ’a konuşlandırılmasına göz yumdu. O füzeler Karabağ'a Rusya’nın bilgisi ve desteği ile yerleştirildi ve kullanıldı. Nükleer başlık taşıyabilen bu silahların o bölgeye nakledilmesi Rusya’nın açık ve net bir biçimde uluslararası anlaşmaları ihlal niteliği taşıyor” tespitinde bulundu. Prof. Dr. Toğrul İsmail ayrıca Ermeni ordusunda Paşinyan’a karşı 40 general ve genelkurmay başkanının darbe girişiminde bulunduğunu hatırlattı ve bu isimlerden sadece Gasparyan’ın görevden alındığını ve yerine Daftyan’ın getirildiğini ifade etti. Ordusu enkaza dönen Ermenistan’ın asimetrik usullerle ayakta kalmaya çalıştığına vurgu yapan Toğrul, normal şartlarda ordu geleneği olmayan Ermeniler bir anlamda kendi tarihî köklerine bağlılıklarını tekrarlıyor. Bu yolla hem yeni bir Karabağ katliamına imza atmayı hem de Paşinyan’dan kurtulmayı hedefliyorlar. Bütün bu faaliyetlerde en büyük destekçileri de Moskova’’ diye konuştu.

Ermenistan tahrik ediyor Ermenistan askerleri ateşkesi bozarak, Nahçıvan’daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı.

Aliyev: Ermenistan’da Azerbaycan düşmanlığı artıyor Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Bakü’ye gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la yaptığı görüşmede, Ermenistan’da Azerbaycan düşmanlığına artan bir eğilim olduğunu ve Rusya’nın Ermenistan’ı daha ihtiyatlı davranmaya çağırmasını umduğunu söyledi.