Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Menbiç halkı PKK terör örgütüne karşı ayaklandı. PKK’nın 250 genci zorla örgüte katma girişimi sonrası başlayan olaylar Menbiç şehir merkezi ve çevre köylerinde büyük bir isyana dönüştü. Halk, Menbiç şehir giriş ve çıkışlarını kapattı. Yollarda barikatlar kuruldu ve lastik yakarak nöbet tutmaya başladı. Örgütün onlarca karargâh ve kontrol noktası yakıldı. Yollara barikatlar kuran Menbiç halkı, PKK’nın bölgeyi terk etmesini istiyor.

HALKIN ÜZERİNE ATEŞ AÇTILAR

Menbiç’te kurulan PKK karşıtı koalisyonun başkanı Kahtan Şarki gazetemize yaptığı açıklamada, tüm aşiretlerin PKK’ya karşı ittifak hâlinde olduğunu söyledi. Şarki, bölgeyi işgal eden terör güçlerinin önce özgürlüklerini daha sonra ekmeklerini çaldığını söyledi. “2016 yılında bölgeyi işgal eden terör yapılanması şu an namusumuza ve dinimize saldırıyor” diyen Kahtan Şarki, son olaylarda teröre karşı ayaklanan Menbiçlilere PKK militanlarının doğrudan ateş açtığını ve 13 kişi öldürdüklerini ve 30’dan fazla sivili de yaraladığını söyledi.

TEK ŞART: PKK GİTSİN

Kahtan eş-Şarki, Menbiç’te 20 aşiretin bulunduğunu ve şehir merkezi ile kırsalda yaşayan nüfusun yüzde 70 oranında el-Bubenna, Busultan ve Beni Said aşiretlerine mensup olduğunu ifade etti. Son ayaklanmada tüm aşiretlerin ittifak ettiğini vurgulayan Şarki “Halkımızın tek şartı PKK’nın bölgeyi terk etmesi. Şu an örgüt üst düzey yöneticileri bölgeye geldi. Aşiret liderleri ile görüşmeye çalışıyorlar. Ancak PKK’nın beş yıllık zulüm ve ihlalleri dayanılır olmaktan çıktı. Geri adım atmaya niyetimiz yok’’ dedi.

ÖZERKLİK HAZIRLIĞI YAPIYORLAR

Gazetemize yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Menbiçli araştırmacı Hasan en-Nefi ise PKK’nın beş yıldır işgalci olduğu bölgede özerklik için seçim hazırlığı içerisinde olduğunu söyledi. Hasan en-Nefi şu ifadeleri kullandı: ’PKK, işgal sebebiyle ekonomik açıdan zor günler yaşayan Menbiç halkına gözdağı vermeye çalışıyor. ABD’nin ‘çekilecekler’ taahhüdüne rağmen örgüt Fırat’ın batısındaki bölgeyi yutmaya ve tamamen terör haritasına katmaya çalışıyor. Rejimin korsan seçiminin ardından bu süreç hızlandı. Halkı her yönden çaresiz bırakmaya ve bu yeni tanzime teslim olmaya zorluyorlar.

AHLAKİ VE DİNÎ DEĞERLERE SALDIRIYORLAR

Son ayaklanma 5 yıllık baskı ve zulmün bir patlaması olarak görülmeli. PKK, önce tüm ekonomik gücü tekeline aldı. Bölge de Kürt nüfusun neredeyse sıfır olmasına rağmen okullarda Kürtçeyi resmî dil hâline getirdiler. Müfredatı değiştirdiler, Öcalan’ı kahraman olarak gösterip onun fikirlerini anlatıyorlar. İnsanları bölgeden çıkarıp yüzlerce kendilerine yakın kişiyi getirdiler. Sonra da Menbiçlilerin ahlak ve dinî değerlerini tahrip etmeye başladı. Kurdukları kültür merkezlerinde ortaokul ve liseli çocuklara İslam düşmanlığı aşılıyorlar. Namus ve ahlak kavramları ile alay ederek varolan bütün değerler aşağılanıyor. PKK’nın bir diğer silahı da uyuşturucu. Şu an Menbiç’te her türden uyuşturucu sokaklarda satılıyor ve çok ucuza elde etmek mümkün. Bunu da bir tahrip ve yozlaştırma aracı olarak kullanıyorlar.

EKMEK YAPIMINA YASAK

Menbiç Heyeti Başkanı Münzir es-Sellel ise ayaklanan sivillerin PKK tarafından cezalandırılmaya çalışıldığını anlattı. Sellel, 31 Mayıs günü Yaslı, Kersen ve Sultaniyye’de PKK noktalarının imha edildiğini militanların bölgeden kovulduğunu söyledi. Teröristlerin bu isyana karşı tüm bölgede fırınların çalışmasını engelleyerek ekmek yapımını durdurduğunu aktaran Münzir es-Sellel isyan dalgasının büyüdüğünü ve farklı boyut kazanabileceğini ifade etti.

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